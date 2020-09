XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Erst vor wenigen Wochen habe der chinesische Elektroautobauer Xpeng Motors den Gang an die Börse gewagt. Xpeng habe mit dem G3 und dem P7 zwei Elektromodelle auf den Markt gebracht. Nummer 3 solle in Kürze folgen. Unterstützung gebe es in der Zwischenzeit von der chinesischen Regierung.Xpeng erhalte von den lokalen Behörden in Guangzhou umgerechnet rund 500 Millionen Euro für den Bau einer zweiten Fertigungsstätte für E-Autos. Diese solle bis spätestens Ende 2022 die Produktion aufnehmen. Bislang habe Xpeng Motors eine Fabrik in Zhaoqing. Kapazität: 100.000 Elektroautos pro Jahr.Seit November 2018 habe Xpeng 18.741 Exemplare des G3 verkauft. In H1/2020 seien es 5.183 Autos gewesen. Vor kurzem habe Xpeng sein neues Flaggschiff, den P7 - ausgestattet mit Nvidia-Chips - ausgeliefert.Der Clou dabei: Es sei der erste Elektrorenner in China mit autonomen Fahrfunktionen nach Level 3. Vom G7 seien seit Anfang August 1.966 Autos verkauft worden.Das dritte Modell von Xpeng, der Sedan, solle 2021 vermarktet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:353,70 EUR -1,98% (29.09.2020, 10:32)