WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.04.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Ausgehend von fast vierstelligen Notierungen Anfang Februar habe auch die Tesla-Aktie einen dramatischen Kursverfall hinnehmen müssen. Das zyklische Tief bei 350,51 USD bestätige aber letztlich eine wichtige Unterstützungszone. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 409,25 USD), den verschiedenen Hochpunkten der Jahre 2017 und 2018 bei rund 380 USD sowie dem 76,4%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von Juni 2019 bis Februar 2020 (363,88 USD). Unter dem Strich könne die scharfe Korrektur der letzten Wochen also als Pullback an die alten Ausbruchsmarken interpretiert werden. Im Anschluss an einen ersten Erholungsimpuls habe der Titel in der letzten Woche eine "inside week" ausgebildet, d. h. die Schwankungsbreite sei innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben. Dieser Innenstab dokumentiere den Respekt, welchen die Marktteilnehmer der oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals seit 2014 (akt. bei 511,88 USD) entgegenbringen würden. Eine Auflösung der beschriebenen "inside week" per Wochenschlusskurs mit Notierungen oberhalb der Marke von 543 USD wäre also gleichbedeutend mit dem erneuten Sprung über die diskutierte Trendlinie und damit einer deutlichen Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:506,60 EUR +0,86% (08.04.2020, 09:00)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:503,10 EUR +7,57% (07.04.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:545,45 USD +5,66% (07.04.2020, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014