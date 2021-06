WKN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (29.06.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Das Allzeithoch der Tesla-Aktie bei 884 USD stamme von Anfang Januar. Seither habe der Titel Mitte April mit 781 USD ein tieferes Hoch ausgebildet. Deshalb hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Anfang Juni eine Distributionsphase diskutiert. Die entscheidende Kumulationszone bei rund 550 USD habe das Papier aber bisher verteidigen können. Auf diesem Niveau würden die jüngsten Korrekturtiefs mit einem Fibonacci-Cluster aus insgesamt drei unterschiedlichen Retracements (576/570/548 USD) zusammenfallen. Ein Bruch dieser Bastion komplettiere die seinerzeit diskutierte Topbildung. Ein weiteres Fibonnaci-Bündel bei 479/468 USD diene im Fall einer negativen Weichenstellung als nächste Haltezone, deren Bedeutung durch die Hochs des Jahres 2020 recht gut untermauert werde. Aber auch auf der Oberseite liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung: So würde ein Sprung über den Korrekturtrend seit Ende Januar (akt. bei 689 USD) die Gefahr einer oberen Umkehr endgültig bannen und den Autotitel zurück in die Erfolgsspur bringen. Gelinge der Ausbruch rücken die eingangs erwähnten Hochs wieder auf die Agenda. Per Saldo befinde sich die Tesla-Aktie in einer extrem spannenden "make or break"-Konstellation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:577,20 EUR -0,02% (29.06.2021, 10:07)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:576,00 EUR -0,50% (29.06.2021, 09:49)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:688,72 USD +2,51% (28.06.2021, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014