Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

231,63 USD +3,66% (01.07.2019, 16:01)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk feuere seine Mitarbeiter seit Wochen an und wolle mit aller Macht ein Rekordquartal erzielen. Die Analysten hätten ihre anfängliche Skepsis abgelegt und würden dem Elektroautobauer immer mehr Auslieferungen im zweiten Quartal zutrauen. Jetzt melde sich J.P. Morgan und glaube: Tesla liefere satte 97.000 Einheiten aus. Damit gelänge es überraschend, das obere Ende der Firmenprognose von "90.000 bis 100.000" zu erreichen. JPM erkläre seinen Optimismus damit, dass alleine in den USA 43.000 Model 3 verkauft worden seien. Die US-Nachfrage werde unterschätzt. Denn im Schnitt würden Analysten nur an 88.000 Auslieferungen glauben.Auch Electrek habe gestern geschrieben, dass Musk "very close" am Ziel sei, ein Rekordquartal ausweisen zu können. Es sei jedoch unklar, ob es unterm Strich mit anderen Märkten wie China gelinge, tatsächlich mehr als 90.000 Einheiten zu erreichen. "Es wird sehr eng", so Electrek.Die Aktie reagiere positiv - Tesla scheine hohe Stückzahlen ausliefern zu können. Doch das Streben nach einem Rekord könnte die Marge belasten. Seit Ende 2018 könnte etwa der durchschnittliche Verkaufspreis des Model 3 aufgrund diverser Preissenkungen um 25 Prozent gefallen sein, so Florian Söllner von "Der Aktionär".(Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:204,50 EUR +4,54% (01.07.2019, 16:00)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:203,00 EUR +3,26% (01.07.2019, 16:15)