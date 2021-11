Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.





CEO: Elon Musk. (09.11.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe sich von Twitter-Nutzern dazu verpflichten lassen, ein Zehntel seines Anteils am Elektroauto-Hersteller zu verkaufen. In einer von Musk angestoßenen Twitter-Umfrage seien 57,9 Prozent der Stimmen für den Aktienverkauf abgegeben worden. Die Reaktion der Aktie: Minus 4,9 Prozent.Nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg würde ein Zehntel von Musks insgesamt 170,5 Millionen Aktien rund 80 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens von Tesla-Aktien entsprechen.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sei der Ansicht, dass Elon Musk nichts dem Zufall überlasse. "Er macht nichts ohne Hintergedanken. Musk ist wohl der Ansicht, dass die Bewertung der Firma rein ökonomisch gesehen deutlich überhitzt ist. Er nimmt einfach im Moment die Überhitzung raus und gibt Aktien ab", habe Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Wie sei der Verkauf einzuordnen? Es sei nicht verwerflich, bei steigenden Kursen Kasse zu machen. Allen voran wenn man wie Elon Musk rund 17 Prozent der Tesla-Aktien halte. Andere derzeitige und ehemalige Vorstandsmitglieder von Tesla, darunter Robyn Denholm, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis und Antonio Gracias, hätten seit dem 28. Oktober, als die Aktien des Unternehmens an der Nasdaq-Börse in die Höhe geschnellt seien, ebenfalls Tesla-Aktien im Wert von Hunderten von Millionen Dollar abgestoßen.Es bleibe dabei: Ob Musk nun seinen Anteil verringern werde oder nicht ändere nichts an der Tatsache, dass Tesla aktuell der Trendsetter im Bereich E-Mobility, Software und autonomes Fahren sei. Allerdings sei das Papier nach dem Hertz-Deal einfach zu weit gelaufen und nach wie vor deutlich überhitzt. Eine Konsolidierung wie sie aktuell eingeläutet worden sei, sei demnach also kein Beinbruch sondern schlichtweg eine logische Folge.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: