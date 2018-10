ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Börsenaufsicht (SEC) klage seit Donnerstag gegen Tesla-Chef Elon Musk. Der Aktienkurs des US-Konzerns sei daraufhin eingebrochen. Heute drehe die Tesla-Aktie und schieße nach oben. Die Achterbahnfahrt habe einen Grund: Elon Musk dürfe Tesla-CEO bleiben. Die Position als Chairman müsse aber von einer unabhängigen Person eingenommen werden.Durch den Chairman-Wechsel dürfte endlich etwas Ruhe in Musks Twitter-Account und damit auch in die Tesla-Aktie einkehren. Die Anleger schienen jedenfalls erleichtert über die schnelle Einigung zwischen der SEC und Musk zu sein. Der Fokus richte sich jetzt wieder auf die Produktionszahlen, die vermutlich morgen veröffentlicht würden. Das in der Regel sehr gut informierte Internetportal Electrek gehe davon aus, dass die Untergrenze des Model-3-Produktionsziels von 50.000 bis 55.000 Stück schon zwei Tage vor Ende des dritten Quartals erreicht worden sei.Ganz ausgestanden habe Musk die Ermittlungen der Behörden aufgrund seines zweifelhaften Privatisierungsplans allerdings noch nicht. Denn auch das US-Justizministerium führe aktuell Untersuchungen durch, die in eine Strafermittlung führen könnten, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:264,00 EUR +12,39% (01.10.2018, 12:26)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:263,63 EUR +15,73% (01.10.2018, 12:40)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:264,77 USD -13,90% (28.09.2018, 22:00)