XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

884,50 EUR -2,45% (06.12.2021, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.014,97 USD -6,42% (03.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe jüngst starke Zahlen aus Norwegen gemeldet und bleibe damit dem europäischen E-Automarktführer Volkswagen auf den Fersen. Neue Modelle wie der Cybertruck sollten ab Ende 2022 für zusätzliches Wachstum sorgen. Dabei stünden die Chancen gut, dass der Chip-Technologieführer Samsung Electronics als Lieferant gewonnen worden sei.Seit Monaten würden koreanische Medien spekulieren, dass Samsung Electronics Chips für den Cybertruck liefere. Nun sei zumindest eines klar: Die Südkoreaner würden eine 17-Milliarden-Dollar-Megafabrik in Texas bauen, unweit der Austin-Fertigung von Tesla. Gefertigt würden 5G-Chips und Produkte für die Künstliche Intelligenz. "Mit der Taylor-Fertigung schlagen wir ein neues Kapitel für die Zukunft auf und können den Bedarf unserer Kunden noch besser bedienen", so Samsung-CEO, Kinam Kim. Der Anlauf der Fertigung werde 2024 erwartet.Spannend sei, wie viele Einheiten des Cybertrucks Tesla am Ende verkaufe. Eine Umfrage von Autolist unter 1.100 potenziellen Kunden zeigt, dass 38 Prozent auf den Ford F-150 Lightning warten, 26 Prozent auf den Rivian Truck und immerhin 20 Prozent auf den futuristischen Tesla-Truck, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:875,90 EUR -2,44% (06.12.2021, 13:30)