ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe eine wichtige Hürde für die Genehmigung seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin genommen. Der Elektroautobauer habe den Vertrag zur Wassererschließung unterzeichnet, habe die Sprecherin des Wasserverbands Strausberg-Erkner, Sandra Ponesky, am Mittwoch gesagt. Es gehe um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für die erste Ausbaustufe der Fabrik, so Ponesky. Zuvor habe der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.Mit dem unterzeichneten Wasservertrag nehme Tesla die nächste Hürde auf dem Weg zur Tesla-Massenfertigung in Brandenburg. "Der Aktionär" bleibe für den US-Konzern langfristig positiv gestimmt- Ein Stopp bei 255,00 Euro sichere die Position nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:394,70 EUR +3,84% (14.10.2020, 21:22)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:392,25 EUR +3,29% (14.10.2020, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:462,83 USD +3,62% (14.10.2020, 21:08)