Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

518,50 USD -2,09% (15.01.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der kalifornische Elektroautobauer bringe infolge des Kursanstiegs der vergangenen Wochen allein mehr auf die Börsenwaage (95 Mrd. USD) als die beiden Urgesteine des US-Autosektors in Summe (Ford: 36,6 Mrd. USD; General Motors: 50,3 Mrd. USD; Summe: 86,9 Mrd. USD). Tesla aber gelte seit einigen Tagen auch als wertvollster US-Automobilkonzern aller Zeiten. Bisher habe diesen Titel Ford inne gehabt. 1999 - also noch kurz vor Ausbildung der Dotcom-Bubble an den Aktienmärkten - sei Ford in der Spitze rund 81 Mrd. USD wert gewesen. Diese Marke habe Tesla nun im Laufe der jüngsten Kursrally eindrucksvoll hinter sich gelassen.Der Kursanstieg der Tesla-Aktie sei hinsichtlich seiner Dynamik im noch jungen Jahr beinahe unerreicht. Befördert worden sein dürfte er von einem Short-Squeeze, nachdem das Papier fast schon traditionell zu den am stärksten geshorteten Aktien an der Wall Street gehöre. "Der Aktionär" halte weiterhin an seiner positiven Einschätzung fest, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:476,75 EUR -0,94% (15.01.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:464,00 EUR -4,15% (15.01.2020, 21:59)