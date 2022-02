XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

737,50 EUR +1,79% (23.02.2022, 09:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

821,53 USD -4,14% (22.02.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Wechsel in den Abwärtstrend? - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) steuert auf das schlechteste Februar-Ergebnis der mittlerweile zwölfjährigen Historie zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits im vergangenen Jahr sei der Februar mit einem Minus von rund 15% ins Wasser gefallen. Vier Handelstage vor dem Monatsschluss stehe im laufenden Monat aktuell ein Abschlag von 12% zu Buche, wobei ein Teil davon auf die gestrige Sitzung zurückzuführen sei. Nachdem die Aktie schon mit einem Minus von 2,7% in den Handel gestartet sei, hätten sich die Kursverluste bis zur Schlussglocke auf 4,1% ausgeweitet. Das könnte auch charttechnische Konsequenzen haben, denn per Schlusskurs seien die Kurse damit unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht.Ausblick: Der GD200 habe bei Tesla in diesem Jahr schon einmal im Fokus gestanden, wobei die Notierungen Ende Januar nur im Intraday-Verlauf unter die langfristige Durchschnittslinie zurückgefallen seien.Das Long-Szenario: Die Rückeroberung von 830,00 USD stelle für die Bullen jetzt die erste Aufgabe dar. Darüber ginge es dann bei 865,00 USD um den Sprung zurück über die Mai-Aufwärtstrendgerade, die bereits am Freitag unterboten worden sei. Oberhalb des 2021er Januar-Tops bei 900,00 USD würde eine mögliche Bodenbildung langsam an Kontur gewinnen. Festigen würden sich die Hinweise darauf jedoch erst über 950,00 USD - also dann, wenn die Kurse über die Februar-Hochs klettern könnten. Im Anschluss wären die 50- und die 100-Tage-Linie bei 974,91 USD sowie 988,28 USD als Widerstände zu nennen, bevor ein erneutes Heranlaufen an die vielbeachtete runde 1.000er Marke möglich werden könnte.zudem mit einem neuen Jahrestief unterhalb von 792,00 USD bestätigt werden, könnte als nächstes Korrekturziel das April-Hoch bei 780,79 USD in den Fokus rücken. Darunter müsste im Anschluss auf die runde 700er Marke und die Volumenspitze zwischen 670 und 680 USD geachtet werden. (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:741,20 EUR +2,18% (23.02.2022, 09:41)