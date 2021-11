Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.007,20 EUR +4,50% (19.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

976,30 EUR +0,61% (19.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.137,06 USD +3,71% (19.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elektroautos seien schnell - auch ohne Fahrer. Die TU München habe jüngst das Hochgeschwindigkeitsrennen für autonome Rennwagen in Indianapolis gewonnen. Geschwindigkeit: im Schnitt 219 km/h. Gehirn hinter dieser Sensation sei Prof. Markus Lienkamp. Er habe auch schon Volkswagen in der Forschung geholfen, die mit Trinity für 2026 ein Auto auf Level 4 (Hochautomatisierung) plane.Wir könnten im Jahr 2030 traden, arbeiten, aus dem Fenster gucken, während uns das Roboterauto fahre. Die Börse glaube: Dieses lukrative Thema Roboterauto erobere Tesla. Gefühlt sei der US-Elektroautobauer mit teilautonomen Funktionen viel weiter. Aber auch faktisch? In einem Interview mit der "Auto-Bild" habe Prof. Lienkamp mit Blick auf Tesla gesagt: "Das ist fast schon Werbebetrug, Ich muss immer die Hände am Lenkrad haben und die Augen auf der Straße." Die Kunden würden es lieben. Doch: 2Das ist Level 2, nicht mehr."Für viele sei es nur eine Frage der Zeit, bis Tesla-Autos vollautonom fahren und für große Umsätze sorgen würden. Anfang 2021 habe etwa ARK Invest einen Bull-Case für Tesla berechnet, der Roboterauto-Taxi-Umsätze ("Autonomous Ride-Hail Revenue) i.H.v. fantastischen 327 Mrd. USD im Jahr 2025 vorsehe.Wann gelinge Tesla ein vollwertiges Roboterauto? Klare Antwort von Prof. Lienkamp: "Tesla wird meines Erachtens nicht über Level 2 kommen. Alle (außer Tesla) sind sich einig, dass man ab Level 3 Redundanz braucht, das heißt, zu der Kamera auch Laser und Radar." Zuvor habe Lienkamp bereits gesagt: "Der Einzige, der so ein Level-3-System zum Laufen bringen wird, ist Daimler mit der S-Klasse."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: