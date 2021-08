XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Eigentlich sollte der Cybertruck des US-Autobauers bereits Ende 2021 auf den Markt kommen. Doch daraus werde anscheinend nichts. Die Tesla-Aktie könnte diese Nachricht durchaus belasten.Als der Quartalsbericht Ende Juli publiziert worden sei, habe Tesla noch am ursprünglich angedachten Marktstart Ende 2021 festgehalten. Doch bereits damals hätten sich Verzögerungen angedeutet, als CEO Elon Musk nur ein paar Cybertrucks noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt habe und die Volumenproduktion erst ab 2022.Das News-Portal "Electrek" habe nun in den Fußnoten der Bestellseite des Cybertrucks entdeckt, dass der futuristisch anmutende Pick-up erst verfügbar sei, wenn sich "die Produktion 2022 nähere". Tesla habe zwar noch nichts offiziell bestätigt, die Änderung der Fußnote könnte jedoch bereits als Verschiebung gedeutet werden.Bei den Analysten könnte diese Verzögerung nicht gut ankommen, da sie ihre Geschäftserwartungen entsprechend anpassen könnte. Zudem könnte sich eine langsamer als erwartete Produktion des Pick-ups auch auf die Erhöhung der Produktionskapazitäten beim Model 3 und Model Y auswirken.In einer Studie vom Montag habe sich die Investmentbank Jefferies jedoch unbeeindruckt gezeigt und habe die Tesla-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" heraufgestuft und das Kursziel von 700 auf 850 US-Dollar erhöht. Positiv sei dabei die Beschleunigung der Gewinnentwicklung hervorgehoben worden.