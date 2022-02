XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

834,10 EUR +1,31% (01.02.2022, 17:43)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

931,25 USD -0,58% (01.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer beseitige eine umstrittene Funktion seiner Fahrassistenz-Software "Full Self-Driving". Laut Angaben der US-Verkehrsaufsicht erlaube das Programm, dass Autos von Tesla Kreuzungen mit Stoppzeichen unter bestimmten Bedingungen mit geringer Geschwindigkeit passieren würden und dabei nicht zu einem vollen Stopp kämen. Dies könne das Risiko einer Kollision erhöhen, habe die Behörde gewarnt. Tesla habe zugestimmt, die Funktion mit dem nächsten Software-Update zu deaktivieren.Tesla habe zwar gegenüber der Aufsicht angegeben, von keinen Unfällen im Zusammenhang mit dem beanstandeten Feature zu wissen. Das Unternehmen habe sich dennoch freiwillig bereit erklärt, das Programm anzupassen."Der Aktionär" sei der Ansicht: Mittel- bis langfristig bleibe die Tesla-Aktie aussichtsreich, Anleger sollten an Bord bleiben. Die jüngsten Zahlen würden ganz klar zeigen, dass die Richtung stimme. Kurzfristig könnten allerdings die Lieferkettenprobleme belasten. Aus charttechnischer Sicht positiv: Die 200-Tage-Linie habe zuletzt erfolgreich verteidigt werden können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:837,40 EUR +1,40% (02.02.2022, 08:49)