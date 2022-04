Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

935,40 EUR +0,44% (22.04.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

963,10 EUR +4,91% (21.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.008,78 USD +3,23% (21.04.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Weitere Umsatz- und Gewinnrekorde des Elektroautobauers Tesla im ersten Quartal hätten die Anleger an der Börse am Donnerstag begeistert. Die Aktien hätten im frühen New Yorker Handel mehr als zehn Prozent gewonnen, am Ende hätten sie jedoch einen Großteil ihrer Gewinne dennoch wieder abgeben müssen. Tesla sei mit einem Plus von gut drei Prozent aus dem Handel gegangen.Tesla trotze den globalen Problemen in der Autobranche weiterhin mit Rekordzahlen. In den drei Monaten des Jahres sei der Umsatz im Jahresvergleich um 81 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar gestiegen. Tesla habe unter dem Strich 3,3 Milliarden Dollar verdient - das seien 658 Prozent mehr als vor einem Jahr gewesen. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge habe um mehr als zwei Drittel zugelegt.Analyst Matthias Volkert von der DZ BANK erwarte auch künftig weiter anziehende Auslieferungszahlen. Das mittelfristige operative Potenzial sei intakt, insbesondere dank künftig hoher Margen im Bereich Softwareverkäufe sowie autonomes Fahren inklusive dem Thema Robotaxi. Tesla peile den Produktionsstart des Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale für 2024 an - und laut Firmenchef Elon Musk könnte eine Fahrt damit billiger sein als mit dem Bus. Volkert habe seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 1.210 auf 1.230 Dollar erhöht.Auch die Deutsche Bank habe ihr Kursziel für Tesla erhöht: Von 1.200 auf 1.250 Dollar. Einmal mehr habe der Elektroautobauer die Erwartungen deutlich übertroffen, habe Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Dabei habe Tesla die Profitabilität trotz des operativ herausfordernden Umfeldes auf ein Rekordniveau im Automobilsektor gehoben.Anleger hätten am Vortag kurz vor den Quartalszahlen noch Vorsicht walten lassen, der Aktienkurs sei am Mittwoch im schwächeren Gesamtmarkt um fünf Prozent gefallen. Seit Tagen pendle der Kurs um die runde Marke von 1.000 Dollar. Ein Rekordhoch hätten die Papiere Anfang November bei mehr als 1.200 Dollar erreicht, danach sei es unter starken Schwankungen abwärts gegangen. Am Donnerstag habe Tesla aber wieder über der insbesondere psychologisch wichtigen 1.000er Marke schließen können.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 22.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link