NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

604,69 USD -0,29% (25.05.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla habe zuletzt deutlich unter Druck gestanden. In den letzten Tagen habe das Papier allerdings prominente Unterstützung bekommen.Vor wenigen Tagen habe der ehemalige Hedge-Fonds Manager Jim Cramer in seiner CNBC-Show "Mad Money" die Anleger dazu aufgerufen, jetzt die Papiere des Elektroauto-Start-Up Nio zu verkaufen und in Tesla zu tauschen. Laut Cramer sei nach dem letzten Abverkauf der "beste Zeitpunkt", jetzt in die Papiere des Elektroauto-Pioniers zu investieren.In den letzten Wochen habe die Tesla-Aktie bei Anlegern einen schweren Stand gehabt: Schlechte Zulassungszahlen in China sowie die Tatsache, dass Tesla seine Pläne zur Erweiterung der Gigafactory in Shanghai aufgrund der angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gestoppt habe, hätten die Aktie unter Druck gesetzt.Auch Wells Fargo glaube nach dem Rückgang der Aktie zuletzt von mehr als 20 Prozent an "Überraschungspotenzial". "Wir erwarten, dass die Auslieferungen in naher Zukunft weiterhin positiv überraschen werden, was die Tesla-Bullen unterstützt", so Wells Fargo-Analyst Colin Langan. "Wir schätzen, dass Tesla seine globale Kapazität auf rund zwei Millionen Einheiten verdoppeln wird, wenn die neuen Werke in 2022 in Betrieb gehen", habe Langan ergänzt. Dennoch halte sich Langan etwas zurück, was das Kursziel betreffe. Er halte das Potenzial für die Tesla-Aktie bei 590 Dollar für nahezu ausgereizt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:496,45 EUR +0,54% (26.05.2021, 09:29)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:497,00 EUR +1,90% (26.05.2021, 09:12)