ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Endlich sei es soweit. Tesla habe in ausgewählten europäischen Großstädten das Model 3 präsentiert. Am Mittwoch habe der US-Autobauer auch in Deutschland in den Städten München und Düsseldorf zum Schaulauf des Hoffnungsträger-Modells geladen. Eine Überraschung habe es im Hinblick auf die Frage nach der Kompatibilität mit firmenfremden Schnellladesäulen gegeben.Seit gestern könnten auch deutsche bzw. europäische Tesla-Interessierte das Model 3 in den wenigen Tesla-Stores bewundern. Und es werde auch beim Bestaunen bleiben, denn Probefahrten seien vorerst nicht möglich. Auch bei Informationen rund um Preis und offiziellen Auslieferungsdatum in Deutschland halte sich der US-Autobauer weiter bedeckt. In früheren Ankündigungen sei das erste Halbjahr 2019 als Auslieferungsstart benannt worden.In Sachen Preis habe es vonseiten Teslas geheißen, dass das Model 3 mit Basisausstattung (in den USA) schon ab 35.000 USD erhältlich sein solle. In der Realität sei man davon aber noch weit entfernt. Gut möglich, dass der Fahrzeugpreis in Europa ebenfalls höher als vermutet ausfallen werde.Aber auch der höherer Verkaufspreis des Model 3 in den USA verschrecke die Tesla-Enthusiasten nicht. Im Gegenteil: Wie aktuelle Verkaufszahlen aus den Staaten belegen würden, schaffe es der kleinste Tesla als erstes Elektroauto in die Rangliste der meistverkauften Automodelle.Eine Überraschung habe es am Premierentag des neuen Modells dann doch gegeben - den CCS-Stecker. Tesla beuge sich den lokalen Gegebenheiten und werde in der europäischen Version des Model 3 den hierzulande üblichen CCS-Stecker verbauen. Der zum Schnelladen des Fahrzeuges vorgesehene Stecker werde auch von BMW, Daimler, VW oder Volvo genutzt. Tesla-Besitzer hätten dadurch die Möglichkeit, an firmenfremden Ladesäulen ihre Akkus aufzuladen.Das Wertpapier habe nach den Q3-Zahlen Ende Oktober den kurzfristigen Abwärtstrend stoppen können und erneut den Widerstand bei 350 USD getestet. Wie auch in den zwölf Monaten zuvor habe die Marke jedoch nicht nachhaltig überwunden werden können.Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie weiterhin an der Seitenlinie abzuwarten. (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: