Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Medienberichten zufolge denke der Tesla-Chef darüber nach, einen anderen Autobauer zu kaufen bzw. mit diesem zu fusionieren.Bei der Preisverleihung des Axel Springer Awards, den Musk am Dienstagabend persönlich entgegengenommen habe, durfte ein Interview mit Springer-Chef Mathias Döpfner natürlich nicht fehlen. Dabei sei auch die Frage zu möglichen Übernahme-Zielen aufgekommen. Darauf angesprochen habe Musk gesagt: "Wir werden bestimmt keine feindliche Übernahme starten", habe jedoch auch hinzugefügt: "Wenn jemand sagen würde, es wäre eine gute Idee, mit Tesla zu fusionieren, würden wir bestimmt darüber sprechen."Damit halte sich Musk alle Möglichkeiten offen. In den Medien würden bereits erste Übernahmefantasien kursieren: Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" wäre Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) aufgrund seines Image sowie der schwachen Elektro-Palette ein guter Fusionskandidat. Aus Sicht des Nachrichtenmagazins "ntv" würden dagegen alle drei deutschen Autobauer etwas Tesla-Touch vertragen. Und "Business Insinder" halte eine Fusion mit Ford oder GM für zielführend.Eine feindliche Übernahme sei vorerst ausgeschlossen. Ob sich andere Konzerne freiwillig mit Tesla zusammenschließen möchten, bleibe abzuwarten. Anleger sollten sich von den Gerüchten nicht verunsichern lassen. Die Tesla-Aktie stehe kurz vor dem Sprung über die 600-Dollar-Marke. Werde diese nachhaltig überwunden, rücke das Rekordhoch bei 607,80 Dollar in Reichweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:493,15 EUR -0,14% (07.12.2020, 12:13)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:493,40 EUR +1,11% (07.12.2020, 11:58)