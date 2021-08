NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Hierzulande sei der US-Konzern hauptsächlich als Hersteller von Elektroautos, Stromspeichern und Solaranlagen bekannt. Doch jetzt greife einem Medienbericht zufolge Tesla in Deutschland auch den Markt der Stromanbieter an. Bei Energieversorgern würden bereits die Alarmglocken läuten.Der Elektroautopionier habe in Bayern und Baden-Württemberg kaum bemerkt von der Öffentlichkeit einen ersten Tarif für Ökostrom eingeführt. Dabei werde es wohl nicht bleiben. In Branchenkreisen gehe man davon aus, dass der US-Konzern spätestens Anfang 2022 ein bundesweites Strom-Angebot machen werde. Das gehe aus einem Bericht des "Handelsblatts" hervor.Die Strombranche sei über die neue Konkurrenz durch Tesla wenig amüsiert. Sorgen bereite Branchenvertretern laut dem Medienbericht v.a. ein Produkt namens "Autobidder", eine Art virtuelles Kraftwerk. Die Plattform ermögliche es, die Powerwalls der Tesla-Kunden und sogar die Batterien der Tesla-Autos zu vernetzen und darin überschüssigen Strom zu speichern. Dieser könne später gewinnbringend ins Netz eingespeist werden.Ein Vertreter eines nicht näher genannten Energiekonzerns habe es dem Vernehmen nach wie folgt erläutert: "So wie Tesla im Automobilsektor die Spielregeln geändert hat, so trauen wir denen auch die Disruption des Energiemarkts zu."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link