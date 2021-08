XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Negativ-Nachrichten für das Autopilot-Assistenzsystem von Tesla würden nicht abreißen. Am Montag habe die US-Autosicherheitsbehörde mitgeteilt, dass sie eine formelle Sicherheitsuntersuchung eingeleitet habe. Hintergrund sei eine Reihe von Unfällen, die im Zusammenhang mit dem System stehen könnten. Die Tesla-Aktie habe daraufhin nachgegeben.Insgesamt gehe es laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) um elf Unfälle, davon vier im laufenden Jahr, bei denen 17 Personen verletzt worden seien und eine ums Leben gekommen sei.In der NHTSA-Mitteilung heiße es, "dass die betroffenen Fahrzeuge während der Annäherung an die Unfälle entweder den Autopiloten oder die verkehrsabhängige Geschwindigkeitsregelung eingeschaltet hatten".Betroffen wären damit schätzungsweise 765.000 Tesla der Modell-Reihen Y, X, S und 3 der Jahre 2014 bis 2021. Sollte sich die Behörde dafür entscheiden, die vorläufige Untersuchung zu einer technischen Analyse auszuweiten, könnte sie sogar einen Rückruf der Fahrzeuge fordern.Die Tesla-Aktie sei am Montag im frühen Handel um fünf Prozent abgesackt. Die jüngsten Hoffnungen um einen Ausbruch der Aktie nach oben seien damit vorerst vom Tisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:577,00 EUR -5,10% (16.08.2021, 16:32)