Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe die Börse mit seinem Plan, Twitter zu kaufen, in helle Aufregung versetzt. Die Twitter-Aktie sei am Donnerstag erst durch die Decke gegangen, habe jedoch mit einem Minus von 1,7% geschlossen. Musk habe auf einer Konferenz davon gesprochen, er habe Zweifel, ob der Deal klappe. Die Analysten würden ebenfalls ein Problem sehen."Ich bin nicht sicher, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, Twitter zu kaufen", so der Tesla-CEO auf der TED-Konferenz am Donnerstag. Auf die Frage, ob es einen Plan B gäbe, falls sein aktuelles Angebot abgelehnt würde, habe Musk gesagt: "Den gibt es". Wie der aussehe, dazu habe Musk nichts gesagt. Die nötigen Mittel habe er auf jeden Fall, so der Tesla-CEO.Aber genau daran hätten Analysten Zweifel, denn die allermeisten Vermögenswerte Musks seien nicht liquide, sondern Firmenbeteiligungen. Wells Fargo habe z.B. darauf hingewiesen, dass Musk möglicherweise Tesla-Aktien verkaufen müsse, um die Übernahme zu finanzieren.Erst im November habe sich Musk von 170 Mio. Aktien Tesla-Aktien und damit von 10% seines Anteils getrennt. Musk habe das Geld gebraucht, um Steuern zu zahlen und Optionen zum Kauf weiterer Tesla-Aktien zu nutzen. Der Tesla-Aktienkurs sei im Anschluss wochenlang unter Druck gestanden.Der Twitter-Coup könnte für Musk und die Anleger noch ziemlich kompliziert werden und den Aktienkurs des US-Elektroautobauers belasten, vor allem, wenn Musk sein Übernahmeangebot erhöhe. Beerdige er seinen Plan und verkaufe seinen Twitter-Anteil, würde der Kurs wohl abstürzen. Fraglich, wann die Twitter-Aktie dann die 70-USD-Marke wiedersehe. Trotzdem empfiehle es sich als Twitter-Aktionär, erst einmal abzuwarten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: