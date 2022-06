XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

662,40 EUR -0,54% (07.06.2022, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,84 USD +1,60% (06.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem das Papier des US-Elektroautobauers in der vergangenen Woche nach der Mail von CEO Elon Musk deutlich unter Druck geraten sei, habe sich die Tesla-Aktie sich zu Wochenbeginn stabilisieren können. Ein Tweet von Musk am Samstag habe für Erleichterung gesorgt. Er habe nämlich mitgeteilt, dass sich die Anzahl der Angestellten möglicherweise nicht drastisch ändern werde. Der Twitter-Account "WholeMarsBlog" habe geschrieben, dass die Mitarbeiterzahl von Tesla in den nächsten zwölf Monaten steigen würde. Musk habe geantwortet und erklärt, dass die Gesamtzahl der Tesla-Mitarbeiter steigen werde, die Zahl der fest angestellten allerdings "ziemlich gleich bleiben" werde.Bei der Tesla-Aktie gehe es derzeit hin und her. Die aktuellen weltweiten Probleme sowie die Unruhe im Zusammenhang mit der möglichen Twitter-Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk hätten zuletzt für Druck gesorgt. Langfristig bleibe das Papier jedoch ganz klar aussichtsreich. Bei der Tesla-Aktie sei derzeit Geduld gefragt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:662,40 EUR -1,66% (07.06.2022, 11:22)