XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

513,80 EUR +7,15% (08.06.2021, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

605,13 USD +1,01% (07.06.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.06.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Der Autobauer habe mitgeteilt, dass der Top-Manager Jérôme Guillen das Unternehmen am 03.06.2021 verlassen habe. Guillen habe lange den gesamten Automobil-Bereich von Tesla geleitet. Seit März habe er den Lkw-Bereich "Tesla Heavy Trucking Unit" verantwortet. Guillen habe insgesamt mehr als zehn Jahre bei Tesla gearbeitet. Über die konkreten Hintergründe des Abgangs sei bisher nichts bekannt geworden.Darüber hinaus habe der Elektroautohersteller in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass das Spitzenfahrzeug Model S Plaid+ (mit einer Reichweite von 840 km) doch nicht wie ursprünglich geplant im September auf den Markt komme. Die lapidare Begründung von Elon Musk sei, dass das Model S Plaid "einfach so gut ist."Für Irritationen habe Tesla auch vor einigen Wochen gesorgt, als bekannt geworden sei, dass die Elektroautos Model 3 und Model Y für den nordamerikanischen Markt seit Mai nicht mehr mit einem Radar-Sensor ausgestattet würden. Stattdessen hätten die Fahrzeuge lediglich Kamera-Systeme an Bord, was bei schlechten Sichtverhältnissen zu eingeschränkten Funktionalitäten führen könne.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, hält die Bewertung der Tesla-Aktie nach wie vor für massiv überzogen und rät das Wertpapier weiterhin zu verkaufen. Das Kursziel werde von USD 270 auf USD 260 gesenkt. (Analyse vom 08.06.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:512,80 EUR +3,35% (08.06.2021, 11:51)