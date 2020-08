XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.800,80 EUR +3,26% (24.08.2020, 14:51)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

2.049,98 USD +2,41% (21.08.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (24.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die tolle Aufwärtsdynamik im Chart von Tesla setze sich fort. Vorbörslich gewinne das Papier des US-Elektroautobauers weitere drei Prozent. Obwohl die Bewertung mittlerweile enorm viel künftiges Wachstum einpreise, sehe etwa Webush Securites noch weiteres Aufwärtspotenzial. Das Bull-Case-Szenario der Analysten sei nun von 2.500 Dollar auf nunmehr 3.500 Dollar angehoben worden.Die Argumentation der Experten: "Wir gehen davon aus, dass die Produktions- und Verkaufszahlen in China im dritten Quartal stärker als erwartet sind." Das Momentum setze sich wohl bis zum Jahresende fort. Grund für einen "perfekten Nachfragesturm" seien der sich nach Corona erholende Gesamtmarkt für E-Autos, die jüngsten Preissenkungen von Tesla sowie wachsende Marktanteile des Model 3 gegenüber lokalen Elektroauto-Herstellern.Bis 2025/26 könne alleine die China-Marke über 35 Dollar (bisher "20 bis 25 Dollar") je Aktie Gewinn erwirtschaften, was 400 Dollar je Aktie wert sei. Das Base-Case-Ziel für die Aktie liege etwas weniger euphorisch bei 1.900 Dollar.Der charttechnische Aufwärtstrend sei voll intakt. Dennoch ist Tesla aufgrund der enorm hohen Bewertung und absehbar zunehmenden Konkurrenzsituation ein reinrassiger Hot-Stock, dessen Volatilität vor allem für erfahrende Trader kurzfristig eine schöne Spielwiese ist, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 24.08.2020)