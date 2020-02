Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

692,00 EUR -2,02% (13.02.2020, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

684,90 EUR -4,42% (13.02.2020, 15:23)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

767,29 USD -1,36% (12.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Töte der Tesla-Chef die Euphorie? Nachdem der Anstieg bei der Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen sowieso schon etwas ins Stocken geraten sei, nutze Elon Musk den immer noch hohen Kurs für ein Manöver, das seinem Unternehmen zusätzliche Milliarden einbringen solle. Für Anleger kein Grund zur Freude.Tesla wolle Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar ausgeben. Das habe das Unternehmen angekündigt, nachdem es weniger als eine Stunde zuvor seinen Kapitalbedarf für 2020 prognostiziert habe. Demnach werde Tesla 3,5 Milliarden Dollar brauchen.Bei der gegenwärtigen Marktkapitalisierung hätte die Ausgabe der zusätzlichen Aktien eine Verwässerung von etwa 1,7 Prozent zufolge.Musk werde voraussichtlich neue Aktien im Wert von bis zu zehn Millionen Dollar kaufen, Oracle-Chef und Tesla-Großaktionär Larry Ellison werde sich mit bis zu einer Million Dollar an der Kapitalerhöhung beteiligen.Nach der Ankündigung sei der Tesla-Kurs vor US-Handelsstart bis zu 7,2 Prozent gefallen und habe sich bei einem Minus von 4,5 Prozent eingependelt.Die Nachricht verdeutlicht aber auch, warum der "Aktionär" zuletzt zu Gewinnmitnahmen geraten hatte: Eine Abkühlung war überfällig, so Lars Friedrich. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: