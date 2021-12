Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Termin für den offiziellen Produktionsstart der Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin sei noch immer offen - denn das Verfahren für die Genehmigung sei nicht beendet.Tesla-Chef Elon Musk habe beim Besuch eines Volksfestes auf der Baustelle seines Werks im Oktober darauf gehofft, dass die ersten Autos spätestens im Dezember von den Bändern rollen könnten. Wann genau das Land Brandenburg über die umweltrechtliche Genehmigung entscheide, sei nach dem Ende einer digitalen Anhörung von Kritikern aber noch unklar."Nach dem Abschluss der Online-Konsultation werden die darin vorgebrachten Äußerungen weiterhin geprüft", habe das Umweltministerium in Potsdam mitgeteilt. "Außerdem stehen noch Unterlagen von Behörden und vom Vorhabenträger Tesla aus." Dabei gehe es dem Umweltressort zufolge um Stellungnahmen der beteiligten Behörden und um Zuarbeiten von Tesla im Bereich des Immissionsschutzes und des Wasserrechts. Das Genehmigungsverfahren dauere daher an.Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel könne noch keinen Zeitpunkt für die Entscheidung benennen: "Um das rechtssicher auch verwirklichen zu können, ist es eben auch erforderlich, dass entsprechende Gutachten vorliegen", habe er dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) gesagt. "Es ist bedauerlicherweise so, dass noch nicht alle Gutachten in dieser Qualität vorliegen." Er könne nicht beurteilen, wie schnell diese Informationen gegeben würden. "Von daher kann ich auch keine Prognose geben, zu welchem Zeitpunkt sie dann auch abschließend geprüft sind."Aktuell fehle es der Tesla-Aktie an positiven Impulsen. Wichtig sei aber nach wie vor, dass der Titel sich oberhalb der Unterstützung am Januar-Hoch stabilisieren könne. Ein weiterer wichtiger Support sei die 90-Tage-Linie.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten vorerst abwarten. (Analyse vom 20.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link