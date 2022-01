Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gehe es nach den Experten von Goldman Sachs, so habe die Aktie von Tesla durchaus Potenzial bis 1.200 Dollar. Auch die Deutsche Bank sehe für das Papier noch Upside-Potenzial. Doch wie sei es technisch um die Aktie bestellt?Zuletzt habe Goldman Sachs das Kursziel für Tesla auf 1.200 Dollar angehoben. Ähnlich optimistisch habe sich Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank geäußert. Der Analyst gehe davon aus, dass die Auslieferungszahlen darauf hindeuten würden, dass Tesla die Erwartungen im Jahr 2022 übertreffen werde. Rosner halte aufgrund dessen 1.200 Dollar für möglich.Eine Schippe drauf habe zuletzt Morgan Stanley gelegt. "Wir glauben, dass es Anzeichen dafür gibt, dass der Branchenführer seinen Vorsprung vor seinen EV-Konkurrenten ausbaut", so Analyst Adam Jonas. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie habe der Experte um 100 Dollar auf 1.300 Dollar nach oben revidiert."Aus technischer Sicht versucht sich die Aktie am Comeback. Allerdings wird nun erst mal wieder eine wichtige Support-Linie nach unten getestet. Diese verläuft auf einer Fibonacci-Linie bei 1.032 US-Dollar. Dies entspricht zudem dem gestrigen Schlusskurs der Tesla an der Nasdaq. Es bleibt daher spannend. Analog zum Chartbild zeugt auch die Markttechnik von einer neutralen Kurzfristtendenz. Das Momentum ist wieder leicht negativ und die Slow-Stochastik richtungslos. Kurzfristig sollte man daher den Test der 1.032 US-Dollar abwarten. Ein Bruch dieser Linie würde nochmals den zusätzlichen Test der 990 US-Dollar-Marke nach sich ziehen. Bei einem Halten der 1.032 US-Dollar wäre die Tesla-Aktie bereits bei 1.073 US-Dollar gedeckelt", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Die Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: