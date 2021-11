Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

881,50 EUR -2,35% (15.11.2021, 12:13)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

883,50 EUR -1,92% (15.11.2021, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.033,42 USD -2,83% (12.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk (15.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel rutsche im vorbörslichen Handel um rund drei Prozent ab. Die 15-prozentige Korrektur der letzten Woche setze sich somit munter fort. Nachdem CEO Elon Musk 6,36 Millionen Aktien mit einem Wert von rund 6,9 Milliarden Dollar verkauft habe, würden nun Streitereien auf Twitter für Ungemach sorgen.Musk habe sich am Sonntag einen Schlagabtausch mit Bernie Sanders geliefert, nachdem der US-Senator gefordert habe, dass die Wohlhabenden ihren "fairen Anteil" an den Steuern zahlen sollten. Unterdessen habe Musk kommentiert, dass er "vergessen hat, dass er noch am Leben ist" und "ob er möchte, dass [Musk] noch mehr Aktien verkaufen soll".In der Zwischenzeit habe der "The Big Short"-Investor Michael Burry Musk erneut ins Visier genommen und habe getwittert: "Elon Musk hat 88,3 Millionen Aktien beliehen, alle seine Villen verkauft, ist nach Texas gezogen und fragt Bernie Sanders, ob er mehr Aktien verkaufen soll. Er braucht kein Bargeld. Er will nur $TSLA verkaufen."Tesla-Calls für Januar und Februar 2022 mit einem Ausübungspreis von 900 Dollar hätten laut Refinitiv-Daten vom Freitag zu den drei am meisten gehandelten Optionskontrakten gehört, was darauf schließen lasse, dass einige Händler von einer weiteren kurzfristigen Schwäche der Aktie ausgehen würden.Kurzfristig müssen die Anleger also weiterhin eine erhöhte Volatilität in Kauf nehmen, mittel- bis langfristig hat der US-Titel noch immer Potenzial, so Timo Nützel. Das Kursziel des AKTIONÄR für die Tesla-Aktie laute 1.150 Euro. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link