ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (20.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Durch das schnelle Wachstum habe der US-Elektroautobauer Probleme mit der Qualität der Fahrzeuge und des Service. Das werde u.a. am Beispiel von Nextmove sichtbar. Tesla habe nach Angaben des Elektroauto-Vermieters eine Großbestellung über 85 Autos storniert. Nextmove gehe davon aus, dass der US-Konzern nicht in der Lage sei, genügend mängelfreie Autos zu liefern. Zudem beklage Nextmove teils erhebliche Verarbeitungsmängel und einen schlechten Kundenservice von Tesla. Wenn die Marke Tesla Kratzer bekomme und selbst die Tesla-Fans langsam ungeduldig würden, dann werde es für den kalifornischen Elektroautobauer schwierig. Die Stimmung für Tesla sei aktuell nicht so toll und das Chartbild der Aktie seh nicht gerade einladend aus. Es gebe aktuelle spannender Stories als Tesla, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.08.2019)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:205,40 Euro +1,26% (20.08.2019, 17:19)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:206,45 Euro +0,76% (20.08.2019, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:228,00 USD +0,52% (20.08.2019, 17:23)