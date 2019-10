Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 239,31 -0,65% (01.10.2019, 17:07)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.10.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Emmanuel Rosner von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Emmanuel Rosner, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu halten.Die Analysten von Deutsche Bank heben ihre Schätzung zur Anzahl der von Tesla Inc. in Q3 ausgelieferten Fahrzeuge von 95.000 auf 97.500 Stück an. Der Markt rechne in etwa mit der gleichen Größenordnung. Ein stärkerer Absatz des Model 3 in Großbritannien, den Niederlanden und in Australien sei der Grund für die Prognoseerhöhung.Die Bruttomarge im Autosegment sei um 90 Basispunkte auf 20,4% angehoben worden. Analyst Emmanuel Rosner zeigt sich damit etwas optimistischer als der Markt im Durchschnitt.Der Aktienkurs habe im letzten Monat um 8% zugelegt und das Sentiment habe sich etwas aufgehellt. Sollte Tesla es geschafft haben die Model 3-Margen zu verbessern könnte der Aktienkurs weiter nach oben tendieren.Die Analysten der Deutschen Bank bekräftigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "hold" sowie das Kursziel von 245,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:220,60 Euro +0,30% (01.10.2019, 16:44)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:219,50 Euro -0,68% (01.10.2019, 17:04)