XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

951,00 EUR (30.06.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.079,81 USD +6,98% (30.06.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe ein neues Rekordhoch erreicht und notiere aktuell bei 1.079,80 Dollar. Grund dafür sei eine positive Analystenstimme gewesen. Bereits am Montag sei der Titel um circa sechs Prozent angesprungen, nachdem sich CEO Elon Musk optimistisch über den Verlauf des zweiten Quartals geäußert habe.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Tesla von 420 auf 800 Dollar nahezu verdoppelt, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Für die Analysten sei die aktuelle Bewertung schon sehr ambitioniert. Dennoch schätze das Geldinstitut, dass Tesla das Potenzial aufweise, ergebnisseitig positiv zu überraschen. Die technologische Marktführerschaft bleibe unbestritten.Tesla werde voraussichtlich in der laufenden Woche seine Auslieferungszahlen für das zweite Quartal bekannt geben. Analysten würden schätzen, dass der Elektroautobauer 74.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe. Trotz Corona-Krise würden die Kalifornier an dem Erreichen der Gewinnschwelle festhalten. In einer internen Mail habe er seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, dass sie "alles geben sollten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen". Es werde "knapp mit den schwarzen Zahlen".Tesla habe zuletzt mit einem starken Newsflow überzeugt. Das spiegle sich auch im aktuellen Kurs wider. Gut möglich, dass sich dies fortsetze, wenn der Elektroautobauer die Schätzungen der Analysten übertreffe. Anderseits müssten Anleger mit kurzfristigen Rücksetzern in Form von Gewinnmitnahmen rechnen.Pierre Kiren von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 01.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:956,00 EUR -0,30% (01.07.2020, 08:39)