Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier aus den USA habe mit 90.650 ausgelieferten Fahrzeugen eine überraschend starke Zahl für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. Analysten hätten lediglich mit 83.071 Fahrzeugen gerechnet. Investoren würden euphorisch reagieren.Mit 80.050 Stück sei der Großteil der Auslieferungen auf das Model 3 und das Model Y entfallen. Mit diesen Angeboten etabliere sich die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk zunehmend im Massenmarkt. Model S und X, die älteren, größeren und deutlich teureren Elektroautos von Tesla, würden sich indes immer mehr zu Auslaufmodellen entwickeln.Die starken Zahlen würden Teslas Erfolgsserie unterstreichen. Obwohl die Coronakrise den Automarkt zuletzt stark ausgebremst habe, seien die Auslieferungen im Jahresvergleich glich nur um ca. 5% zurückgegangen. Damit habe sich Tesla wesentlich besser geschlagen als die meisten anderen Hersteller. Am Vortag hätten viele Autobauer ihre Absatzzahlen für den US-Markt präsentiert und starke Absatzrückgänge verzeichnet.Die positiven Auslieferungszahlen würden für eine Fortsetzung der Kursrally sorgen. Die ausführlichen Q2-Zahlen würden Ende Juli erwartet. Anleger würden auf den vierten Quartalsgewinn in Folge spekulieren. Damit würde Tesla alle Kriterien erfüllen, um in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Das sorge für zusätzliche Kursfantasie, da dann noch mehr Kapital in die Tesla-Aktie fließen könnte. Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)