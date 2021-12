Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in den letzten Tagen wieder deutlich zugelegt. Grund: CEO Elon Musk werde vorerst keine weiteren Aktien des Elektroauto-Pioniers mehr verkaufen. Nicht nur deshalb habe Wedbush-Analyst Dan Ives sein Kursziel für die Aktie angehoben.Elon Musk werde vorerst keine weiteren Aktien verkaufen. Das habe der Tesla-CEO via Twitter angekündigt. Nicht nur deshalb sehe Wedbush-Analyst Dan Ives in den nächsten Monaten weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie.Wedbush-Analyst Dan Ives sehe Tesla in einer "klaren Position der Stärke mit mehreren Katalysatoren für die Aktie im Jahr 2022", so der Experte in einer Notiz.Seiner Ansicht nach sei China der Schlüssel dafür, weiteres Kurspotenzial für die Aktie zu liefern. Laufe die Marktdurchdringung nach Plan, wäre dies alleine 400 Dollar pro Aktie wert, so Ives. Er erwarte, dass China 40 Prozent der Auslieferungen von Tesla ausmachen werde. Der Mangel an Chips/Bauteilen werde zwar weiterhin Gegenwind liefern, sei und bleibe aber eher ein vorübergehendes Problem, habe Ives ergänzt.Das Sentiment habe sich in den letzten Tagen erheblich verbessert. Die nächsten Widerstände würden erst im Bereich von 1.157 Dollar auf die Aktie warten.Investierte Anleger bleiben dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link