Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

717,00 EUR -2,37% (26.02.2020, 08:39)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

740,00 EUR (25.02.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

799,91 USD -4,06% (25.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla sei und bleibe die unangefochtene Nummer eins der Elektroauto-Hersteller, habe allerdings mit nachlassender Dynamik zu kämpfen, wie neueste Zahlen zeigen würden. Schwächelnde Märkte in China und den USA würden ihre Bremsspuren hinterlassen. Auch Unternehmen des Wasserstoffsektors seien betroffen. Einen Lichtblick liefere ausgerechnet Deutschland.Sei der Hype vorbei? Schwächelnde Neuzulassungen in den USA und China hätten den weltweiten Aufschwung der Elektromobilität beinahe zum Erliegen gebracht. 2,3 Millionen Neuzulassungen von Elektroautos mit Batterie oder Brennstoffzelle sowie Plug-in-Hybriden 2019 seien nur 4 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Stuttgarter Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) am Mittwoch mitgeteilt habe. 2018 seien die Neuzulassungen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit diesen Antriebstechnologien noch um satte 74 Prozent gewachsen.Entscheidender Faktor für die Vollbremsung sei laut ZSW, dass die beiden wichtigsten Märkte China und USA die Förderung für batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge zurückgefahren hätten. In China, das für gut die Hälfte der Neuzulassungen bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden verantwortlich sei, sei es daraufhin um 4 Prozent abwärts gegangen. In den USA, die ein weiteres Siebtel des Weltmarkts darstellen würden, seien die Neuzulassungen mit diesen Antrieben sogar um 9 Prozent gesunken.Diese Rückgänge würden überdecken, dass die Elektro-Neuzulassungszahlen der in den meisten anderen relevanten Märkten weiter kräftig zulegen würden. Deutschland habe ein Plus von 61 Prozent auf 108.600 verzeichnet, was die Bundesrepublik an Norwegen vorbei auf den weltweit dritten Platz hebe.In Norwegen hätten die Neuzulassungen um 18 Prozent zugelegt, hier würden Elektroautos und Plug-in-Hybride allerdings inzwischen 57 Prozent der Neuzulassungen ausmachen, sodass dem Wachstum Grenzen gesetzt seien. In Deutschland habe der Anteil 2019 bei gut 3 Prozent gelegen, in China bei 5 und in den USA bei 2 Prozent.Auch wenn das Wachstum bei den Neuzulassungen eingebrochen sei, steige der weltweite Bestand an Elektroautos und Plug-in-Hybriden noch kräftig an, da die Technologie erst seit einigen Jahren in größeren Stückzahlen angeboten werde. 7,9 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybride auf den Straßen würden ein Plus von 44 Prozent bedeuten.Auf Markenebene liege sowohl bei den addierten Neuzulassungen seit 2010 als auch bei den Neuzulassungen 2019 Tesla klar vorne. Hier habe das ZSW die 18 wichtigsten Märkte ausgewertet, die vergangenes Jahr 95 Prozent des Marktes dargestellt hätten. Bei den Neuzulassungen des vergangenen Jahres komme die US-Marke auf 361.000 Fahrzeuge vor den chinesischen Fabrikaten BYD, BAIC und SAIC mit 219.000, 158.000 und 126.000 Zulassungen. Dahinter würden die deutschen Marken BMW und VW mit 115.000 und 93.000 auf den Plätzen fünf und sechs folgen.Das meistverkaufte Elektroauto seit 2010 und im vergangenen Jahr sei Teslas Model 3, das in den 18 ausgewerteten Märkten inzwischen insgesamt 445 000 Mal zugelassen worden sei. Es verdränge damit die langjährige Nummer eins Nissan Leaf. Bei den Neuzulassungen 2019 liege das Model 3 mit 297.000 klar vorne. Das beste Modell eines deutschen Herstellers sei der BMW 5er Plug-in-Hybrid mit 46.000 Neuzulassungen 2019 auf Platz sechs."Die Zahlen zeigen, dass es trotz einzelner Erfolge breiterer Anstrengungen der deutschen Hersteller bedarf, um mit der Weltspitze mitzuhalten", habe Staiß gesagt. "Ein Markterfolg der angekündigten E-Modelle ist für die deutsche Automobilindustrie unerlässlich."In Deutschland sei die Förderung für Elektromobilität gerade ausgebaut worden. Inzwischen gebe es bis zu 3.000 Euro vom Staat plus einen mindestens gleich hohen Rabatt vom Hersteller. (Analyse vom 26.02.2020)Mit Material von dpa-AFX