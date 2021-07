ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Analysten würden nicht müde, das hohe Kursniveau für Tesla zu rechtfertigen und sogar noch weiteres Potenzial für die Aktie zu kreieren. Zugegeben, der US-Konzern habe eine ganze Branche auf den Kopf gestellt, habe Auto-Dinos wie VW, BMW und Daimler zum Umdenken gezwungen. CEO Elon Musk setze mit Tesla neue Maßstäbe in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Dennoch sei die Tesla-Aktie an der Börse mit rund 520 Mrd. Euro durchaus üppig bewertet. Im Gegensatz dazu "spendiere" der Markt Volkswagen 120 Mrd. Euro, BMW 50 Mrd. Euro und Daimler "nur" 75 Mrd. Euro.Die Tesla-Aktie habe zuletzt den Widerstandsbereich zwischen 690 und 700 USD nicht überwinden können und habe den Rückwärstsgang eingelegt. Die 100-Tage-Linie bei 656 USD sei bereits unterschritten worden. Damit notiere das Papier nur noch knapp über der 50- sowie der 200-Tage-Linie, die bei 627 bzw. 637 USD verlaufen würden. Würden auch diese Marken fallen, bekomme die Tesla-Aktie erst wieder Unterstützung bei 597 USD. Im Anschluss warte bei 566 USD eine horizontale Unterstützung, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link