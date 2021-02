NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ein Tesla-Rückruf in den USA habe sich nun auf China ausgeweitet, wie aus einem neuen Zulassungsantrag der chinesischen Verkehrsbehörde "State Administration for Market Regulation" hervorgehe, berichte CNBC. Das sei bereits die dritte Rückrufaktion des US-Elektroautobauers in China seit dem vierten Quartal 2020.Konkret: Dem Antrag zufolge rufe der US-Elektroautobauer bis zu 36.126 Fahrzeuge der Modelle S und X in China zurück, weil der Touchscreen defekt sei. Die Autos seien zwischen 2013 und 2018 von Tesla im US-Werk Fremont hergestellt und nach China exportiert worden.Im Herbst 2020 habe Tesla außerdem bis zu 48.442 Model S- und X-Fahrzeuge in China wegen Problemen mit der Aufhängung zurückgerufen, sowie rund 870 Fahrzeuge mit potenziell defekten Dächern. Von Teslas Touchscreen-Rückruf in den USA seien rund 135.000 Fahrzeuge betroffen. Sowohl in China als auch in den USA habe Tesla zugestimmt, die 8 GB eMMC-Speicherbausteine in den Mediensteuergeräten durch eine 64 GB-Version zu ersetzen.China sei ein lukrativer Markt für Tesla und Hersteller von Elektrofahrzeugen im Allgemeinen. Das Unternehmen habe die Produktion in seiner relativ neuen Fabrik in Shanghai, seiner ersten außerhalb der USA, im Januar letzten Jahres aufgenommen. Laut JL Warren Capital habe Teslas Marktanteil in der Kategorie "New Energy Vehicle" in China im letzten Jahr bei ca. 12% gelegen. Das bedeute, dass die Autos des US-Elektroautobauers unglaublich beliebt seien, v.a. wenn man bedenke, dass chinesische Autokäufer preissensibler seien als die in den USA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link