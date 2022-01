Nur wer dieses Risiko aushalten kann, wem die Dips egal sind, liegt mit Tesla richtig, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe am Donnerstag starke Zahlen für 2021 gemeldet, trotzdem sei die Aktie eingebrochen - 100 Milliarden Börsenwert hätten sich in Luft aufgelöst. Schuld daran habe vor allem Elon Musk. Der Tesla-CEO scheine die Lust auf das Geschäft mit E-Autos zu verlieren. Seine Aussagen würden an seinem Verantwortungsbewusstsein zweifeln lassen.Die Erwartungshaltung der Anleger sei groß gewesen, wie sie es immer sei, wenn Elon Musk irgendwo auftrete und sich zu Tesla äußere. Doch was dann gekommen sei, sei eine Enttäuschung gewesen, wie sie die Tesla-Aktionäre nicht oft erleben würden. "Wir werden keine neuen Fahrzeugmodelle vorstellen in diesem Jahr", so Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Kein Cybertruck. Kein Auto für 25.000 Dollar. Nichts.Stattdessen sei der Exzentriker über einen anderen Bereich ins Schwärmen geraten. Nicht über Kryptowährungen, wie gefühlt tausendmal in den vergangenen Monaten, sondern über Roboter.Der Tesla-Bot namens Optimus sei "das wichtigste Produkt", das Tesla in diesem Jahr entwickle, so Musk. Der Roboter habe das Potenzial, mit der Zeit bedeutender zu werden als das Fahrzeuggeschäft.Wir erinnern uns: Den Optimus hatte Musk erstmals im August angeteasert, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Auf die Bühne sei damals aber kein technisches Wunderwerk gekommen, sondern ein Mensch im Roboteranzug, der albern rumgetanzt sei. Manche hätten gedacht, Musk habe einen Witz gemacht, vor allem, weil er später gewarnt habe, der Bot würde "wahrscheinlich nicht funktionieren". Am Mittwoch habe sich gezeigt: Er meine es ernst.Philipp Schröder, einst Tesla-Deutschlandchef, habe Musk im "Aktionär"-Interview genannt einen "Autisten mit einer besonderen Fähigkeit, die Menschen zu dechiffrieren". Wer bei ihm nicht mitziehe, wer sein Tempo nicht halte und bei wem Musk das Gefühl habe, er oder sie helfe ihm nicht weiter, werde aussortiert."Die Sache hat Vorrang", so Schröder. "Deswegen sind heute kaum noch Weggefährten von ganz früher bei Tesla beschäftigt."Und leider auch zu wenige Leute, die Musk ab und zu mal bremsen würden.Keine Frage: Tesla sei ein großes Unternehmen, ein Gamechanger mit großem Potenzial, wie es sie nur selten gebe. Doch auf der anderen Seite sei da Musk, der genial, aber auch unberechenbar sei und der den Kurs ganz plötzlich in den Keller schicken könne. Das sei vor wenigen Monaten so gewesen, als er darüber habe abstimmen lassen, wie viele Aktien er verkaufen solle, und das sei jetzt wegen seiner Bot-Pläne passiert.