NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

930,00 USD -1,47% (24.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Reversal führt zu Rally - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) markierte nach einer langen und starken Rally am 4. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Tief befinde sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Diese lasse sich als potenzielle bullische Flagge ansehen. Dabei sei der Wert gestern kurzzeitig unter den wichtigen Unterstützungsbereich um 900,40 USD und auf den EMA 200 bei aktuell 853,60 USD gefallen. Dort habe ein starkes bullisches Reversal eingesetzt. Die Aktie habe deutlich über 900,40 USD geschlossen.Bestätige sich das gestrige Reversal, dann könnte es in den nächsten Tagen zu einer Rally kommen. Diese Rally könnte zu Gewinnen in Richtung 1.185 USD kommen. Dort würde die Aktie auf den Abwärtstrend seit November treffen. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einem starken Abverkauf in Richtung 625,00-600,00 USD kommen. (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:804,90 EUR -2,07% (25.01.2022, 08:54)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:779,70 EUR -9,83% (24.01.2022, 17:35)