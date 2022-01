Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

832,60 EUR -0,06% (27.01.2022, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

832,40 EUR -1,02% (27.01.2022, 09:53)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

937,41 USD +2,07% (26.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten habe der US-Elektroautobauer 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unter dem Strich habe der Konzern nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen Gewinn von 5,5 Mrd. USD und damit 665% mehr als im Vorjahr verbucht. Die Erlöse seien um 71% auf 53,8 Mrd. USD gestiegen, wie Tesla nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Tesla habe damit die Prognosen übertreffen können.Im Geschäftsbericht hane das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 2021 als "Jahr des Durchbruchs für Tesla" bezeichnet. Es gebe nun keine Zweifel mehr an der Profitabilität von Elektroautos. Tesla habe lange Zeit rote Zahlen geschrieben und erst 2020 seinen ersten Jahresgewinn seit der Gründung 2003 verbucht. Mittlerweile verdiene der Konzern gut: Im vergangenen Quartal sei der Überschuss im Jahresvergleich um 760% auf 2,3 Mrd. gestiegen.Den Umsatz habe Tesla in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um 65% auf 17,7 Mrd. USD erhöht. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen klar übertroffen. Dennoch habe die Aktie nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen reagiert. Tesla habe im Quartalsbericht gewarnt, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme anhalten würden. Dies dürfe die Produktion belasten und es dem Unternehmen erschweren, in seinen Werken die volle Kapazität zu erreichen.Die Tesla-Aktie sei mit einem Plus von 2,1% auf 937,41 USD aus dem regulären Handel gegangen. Nach Veröffentlichung des Quartalsberichts sei sie jedoch deutlich unter Druck geraten. Zwischenzeitlich sei sie bis unter die 900-USD-Marke abgerutscht. Zuletzt habe sie sich aber wieder stabilisieren können. Mittel- bis langfristig bleibe das Papier aussichtsreich, Anleger sollten an Bord bleiben. Die Zahlen würden ganz klar zeigen, dass die Richtung stimme. Kurzfristig könnten die Lieferkettenprobleme aber belasten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: