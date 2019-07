XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

212,35 Euro -9,04% (25.07.2019, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

212,50 Euro -10,83% (25.07.2019, 11:21)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 264,88 +1,81% (24.07.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Rebound der Tesla-Aktie sei gestern schlagartig beendet worden: Das Papier verliere nachbörslich über zehn Prozent, nachdem Elon Musk einen mehr als doppelt so hohen Verlust wie erwartet für das zweite Quartal vorgelegt habe. Im Nachgang habe er sich dann den Fragen der Analysten gestellt. Mit teils zögerlichen Worten - man merke ihm an, dass seine Selbstsicherheit Kratzer bekomme - versuche er die Öffentlichkeit zu beruhigen: "Die Nachfrage für das Model 3 liegt bei rund 750.000 pro Jahr und die nach dem Model Y bei 1,25 Millionen." Doch dafür sei es etwa beim Model 3 weiterhin notwendig, die Preise zu senken.Wer genau auf den Ausblick blicke, erkenne, dass etwa der Launch für das Model Y nun im "Herbst" 2020 anstehen solle - bisher hätten viele auf einen früheren Zeitpunkt gehofft. Auch die in der Pressemitteilung veröffentlichte Bestätigung des Break-even-Ziel für das dritte Quartal sei offenbar nicht in Stein gemeißelt. Im Call habe Musk etwas unsicher gesagt: "Hinsichtlich der Profitabilität erwarten wir wahrscheinlich am ("around") break-even und dann nächstes Quartal profitabel zu sein. Ich bin hier ziemlich zuversichtlich." Anleger würden skeptisch bleiben und sich erinnern: Ursprünglich habe Musk schon Anfang 2019 schwarze Zahlen schreiben wollen, was er dramatisch verpasst habe.Das Zitat des Abends sei vom "Wall Street Journal" gekommen: "Anleger sollten sich darauf gefasst machen, dass sie wahrscheinlich einen unprofitablen Wachstumswert im Depot haben - der gerade aufhört zu wachsen."Vor allem die alten Modelle X und S würden immer weniger Käufer finden. Musk kontere im Call, es werde zu viel Fokus auf diese Autos gelegt. Der Hauptgrund, nicht der alleinige, am Verkauf dieser festzuhalten sei, dass man weiter eine "sexy" (S, 3, X, Y) Produktpalette habe: "We want to keep spelling sexy."Sehr interessant der Ausblick auf das Q3. Kritiker würden auf einen schwachen Verkaufsstart im Juli in den USA und Europa verweisen. Doch Musk sei der Meinung: "Die Nachfrage im Q3 wird die im Q2 übertreffen." Nach einem "sehr starken" Q4 2019 werde dann aber das Q1 2020 "sehr hart." Aber Musk wäre nicht Musk, wenn er nicht schon eine Vision für die ferne Zukunft des nächsten Jahres habe: "Q3 und Q4 werden unglaublich gut."Die Reparatur des Charts ist damit nicht gelungen - im Gegenteil. Solange das Papier unter der Signallinie und im Abwärtstrend notiert, gibt es weiterhin attraktivere Elektroauto-Profiteure wie etwa Samsung SDI, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: