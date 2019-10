Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

230,75 EUR +0,22% (21.10.2019, 11:04)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

256,95 USD -1,92% (18.10.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Rückschlag für Tesla: Der neue Porsche Taycan habe das Model S in einem Vergleichstest deklassiert. Doch Elon Musk kontere 2020 mit einer sportlicheren Version des Model S - und zudem rücke der Supersportler, der Tesla Roadster, wieder ins Rampenlicht.Design-Chef Franz von Holzhausen habe nun in einem Interview gesagt, dass sich das Auto weiterentwickle. "Der Roadster wird sogar noch besser sein, als das, was wir enthüllt hatten - in jeder Hinsicht." Es werde das "ultimative" Sportauto. Bisher sei die Rede von einem Sprint des Roadster von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden. Eigentlich sollte er 2020 in den Markt kommen - doch offenbar würden derzeit andere Projekte wie das Model Y Priorität genießen. Realistischer erscheine ein Verkaufsstart im Jahr 2021.Entscheidend für den kurzfristigen Verlauf des Aktienkurses seien die Zahlen für das dritte Quartal, die am 23. Oktober erwartet würden. Zwar habe Tesla mit 97.000 Autos zwei Prozent mehr ausgeliefert als im Vorquartal, da jedoch gleichzeitig die durchschnittlichen Absatzpreise weiter gefallen sein dürften, würden Analysten keine Wunder beim Gewinn erwarten. Der Verlust je Aktie werde mit 0,26 Dollar erwartet.Der Umsatz werde laut Konsensus auf 6,4 Milliarden Dollar gegenüber dem zweiten Quartal 2019 nur minimal steigen und gegenüber dem Vorjahresquartal (6,8 Milliarden) deutlich fallen. Mit einem Q3-EBITDA von 627 Millionen Dollar würden Analysten einen Jahreshöchstwert erwarten - der jedoch gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig sei.Unterm Strich werde ein Verlust von über 250 Millionen Dollar erwartet. Den Aussagen von Elon Musk aus dem Conference Call zum Q2 glaube noch keiner so richtig: Demnach sehe der Tesla-Chef, dass man in Q3 "in die Nähe" des Break-even komme und man dann im vierten Quartal unterm Strich Gewinne erziele. Die Wall Street hingegen sei skeptisch geworden: Sei im Schnitt im Januar noch ein 2019er Jahres-EBITDA von vier Milliarden gesehen worden, habe sich die die Schätzung auf mittlerweile 1,9 Milliarden halbiert. 12 Analysten würden zum Kauf und 15 zum Verkauf raten.