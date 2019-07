Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe es spannend gemacht und die Q2-Zahlen einige Minuten später als gedacht veröffentlicht. Jetzt sei es raus: Tesla habe mit 1,12 USD je Aktie mehr als doppelt so viel Verlust eingefahren als von Analysten befürchtet. Der GAAP-Nettoverlust betrage im zweiten Quartal 408 Mio. USD. Der Umsatz sei mit 6,35 Mrd. USD unter dem Konsensus von 6,4 Mrd. USD geblieben. Auch die wichtige Rohmarge sei mit 19% weit vom eigenen Ziel von 25% entfernt.Es gebe aber auch gute Nachrichten: Am Ziel von "360.000 bis 400.000" Autos im Jahr 2019 halte Musk fest. Zumindest für das Model 3 sei der ASP (durchschnittliche Verkaufspreis) zuletzt mit rund 50.000 USD stabil gewesen. Musk halte zudem trotz der schwächer als erwarteten Zahlen am Ziel fest, ab dem Q3 in die Gewinnzone vorzudringen.Für Hoffnung sorge zudem, dass der Produktionsstart des Model 3 in China noch in diesem Jahr und des Model Y ab Herbst 2020 in den USA in Aussicht gestellt werde. Das Model Y solle dann profitabler sein als das Model 3. Noch zu lösendes Problem für Elon Musk: Der Hype um das Model 3 sei deutlich größer als der um seinen SUV-Bruder Model Y, der sich Rivalen aus dem Hause AUDI, BMW und Daimler stellen müsse.Die Tesla-Aktie falle in einer ersten Reaktion um mehr als 5%, so Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,45 Euro +0,93% (24.07.2019, 17:35)