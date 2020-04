Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla habe das erste Quartal trotz der Corona-Pandemie überraschend mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Analysten hätten mit einem Verlust gerechnet. Einen Geschäftsausblick habe Tesla wegen der hohen Ungewissheit aufgrund der Pandemie nicht abgegeben. Die Aktie sei bis auf 873 Dollar geklettert.Es sei bereits das dritte Quartal mit einem Überschuss in Folge gewesen - das sei seit Unternehmensgründung im Jahr 2003 noch nie gelungen. Die Aktie habe sich bereits in den vergangenen Wochen deutlich von den Verlusten im Corona-Crash erholt. Gemessen zum Schlusskurs vom Mittwoch sei Tesla an der Börse rund 147 Milliarden Dollar oder rund 136 Milliarden Euro wert - und damit fast so viel wie die drei deutschen Hersteller VW (71 Mrd. Euro), BMW (36 Mrd.) und Daimler (35 Mrd.) zusammen.Im Brief an die Aktionäre habe Tesla indes betont, dass die Corona-Krise für große Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Geschäfte sorge. "Es ist schwer vorherzusagen, wann die Fahrzeugproduktion und die globale Lieferkette wieder zu ihren vorherigen Niveaus zurückkehren werden", habe es im Geschäftsbericht geheißen. Zuverlässige Prognosen zu Gewinn und Cashflow seien deshalb derzeit nicht möglich. Der Jahresausblick solle im nächsten Quartalsbericht aktualisiert werden.Eigentlich habe sich Tesla vorgenommen, in diesem Jahr über 500.000 Autos auszuliefern, im Vorjahr seien es 367.500 gewesen. Das Unternehmen halte dies weiter für möglich, auch wenn angesichts der Corona-Pandemie bereits Zweifel an dem ambitionierten Ziel aufgekommen seien. Die größte Herausforderung dürfte ohnehin das aktuelle Quartal darstellen, in dem Ausgangsbeschränkungen der Autoindustrie weltweit stark zusetzen würden.Denn auch Tesla habe die Produktion in China vorübergehend aussetzen müssen. Hinzu sei gekommen, dass die Produktion im US-Stammwerk in Fremont heruntergefahren worden sei.Trotz der Belastungen habe Tesla im vergangenen Quartal mehr Autos ausgeliefert als erwartet. In den drei Monaten bis Ende März seien knapp 88.500 Stück an die Kundschaft gebracht worden, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Produziert worden seien 102.672 Fahrzeuge. Der Großteil sei auf das Model 3 entfallen, mit dem Tesla sich im Massenmarkt etablieren wolle. Im laufenden Quartal solle die Fertigung des Kompakt-SUV Model Y forciert werden.Bei seinem ersten europäischen Werk in Grünheide bei Berlin, wo 2021 die ersten Model Y vom Band laufen sollten, sehe Tesla sich weiter im Plan. Dafür sei der Start des Elektro-Sattelschleppers Tesla Semi erneut verschoben worden. Finanzielle Probleme habe der Konzern in der Corona-Krise nicht - nach einer Kapitalerhöhung im Februar habe Tesla das Quartal mit 8,1 Milliarden Dollar an Barreserven beendet.Vor wenigen Tagen habe Tesla Lob von höchster Stelle bekommen. VW-Chef Herbert Diess habe zugegeben, dass ihm vor allem die Assistenzsysteme von Tesla "Kopfschmerzen" bereiten würden. Die rund 500.000 Teslas, die auf den Straßen rund um den Globus unterwegs seien, würden laut Diess wie ein "neuronales Netz" funktionieren. Tesla könne also mit jedem gefahrenen Kilometer jede Menge Daten sammeln. Für den Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen bestehe die logische Konsequenz darin, dass Tesla zum "Apple der Autobranche" werde.Die Anleger würden darüber hinaus die führende Rolle von Tesla im Bereich autonomes Fahren honorieren. Während die traditionellen Autobauer auf Zulieferer und klassische Halbleiterhersteller setzen würden, habe Tesla sein eigenes Betriebssystem geschaffen. Das gesamte Fahrzeug werde mit einer eigenen Software gesteuert.Und während VW, BMW und Daimler versuchen würden, sich für die Zukunft mit Batteriezellen bei CATL oder LG Chem einzudecken, fertige Tesla die Batterien für seine Autos zusammen mit Panasonic selbst. Solle heißen: Gut möglich, dass anderen Herstellern in diesem Bereich Engpässe drohen würden, wohingegen Tesla über ein weiteres Alleinstellungsmerkmal verfüge.Die marktführende Stellung von Tesla in den Bereichen Elektromobilität, selbstfahrende Autos sowie Batterietechnik werde von den Anlegern in Form eines schnellen Comebacks der Aktie und einem Börsenwert von 147 Milliarden Dollar honoriert. Im Zuge der Geldschwemme an den Börsen seien durchaus vierstellige Notierungen bei der Aktie möglich. Jedoch impliziere die Bewertung viel Zukunftsfantasie.Nur stärkere Rücksetzer rechtfertigen einen Neueinstieg, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFX