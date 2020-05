Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk beiße mit seinen Forderungen nach einer sofortigen Öffnung des Elektroauto-Stammwerks in Kalifornien trotz Corona-Krise auf Granit bei den örtlichen Behörden. Das Gesundheitsamt im Bezirk Alameda County wolle ein Hochfahren der Produktion erst von kommender Woche an erlauben.Das Alameda County habe Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise bis Ende Mai verlängert, der Bundesstaat Kalifornien insgesamt erlaube jedoch eine Öffnung von Betrieben mit Vorsichtsmaßnahmen. Tesla habe am Wochenende Klage gegen die Bestimmungen des Countys eingereicht, und Musk habe angekündigt, die Fabrik den örtlichen Bestimmungen zum Trotz aufzumachen - auch auf die Gefahr hin, dafür festgenommen zu werden. Musk habe dabei Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump bekommen, der getwittert habe, das Werk solle "jetzt" öffnen dürfen.Bisher sei unklar geblieben, wie viele der rund 10.000 Mitarbeiter bereits in das Werk zurückgekehrt seien. Lokale Medien hätten von einem bereits wieder vollen Parkplatz in der Fabrik berichtet. Das Technologieblog "The Verge" habe unter Berufung auf Tesla-Arbeiter geschrieben, am Wochenende seien bereits rund 200 Fahrzeuge gebaut worden. Die Behörden des County hätten mitgeteilt, nach diesen Berichten zu urteilen verletze Tesla ihre Vorgaben - sie hätten allerdings keine weiteren Informationen.Für Tesla sei die Fabrik in Fremont von größter Bedeutung: Dort würden die mit Abstand meisten Fahrzeuge gebaut, während die Produktion in dem neuen zweiten Werk in China noch am Anfang stehe. Der Hersteller schaffte es erst vor kurzem, nach einer langen Serie hoher Verluste stabil in die schwarzen Zahlen zu kommen und habe in diesem Jahr die Zahl von 500.000 Auslieferungen übertreffen wollen.Musk habe die Coronavirus-Gefahr von Anfang an heruntergespielt und vergangene Woche die Ausgehbeschränkungen im Alameda County als "faschistisch" beschimpfe. Was die Aktie betrifft, so hat sich das Papier vom Ausverkauf an den Märkten im Vergleich zur konkurrenz weitaus schneller erholt.Die marktführende Stellung von Tesla in den Bereichen Elektromobilität, autonomes Fahren sowie Batterietechnik werde von den Investoren in Form eines schnellen Comebacks der Aktie und einem Börsenwert von 147 Mrd. USD honoriert. Im Zuge der Geldschwemme an den Börsen seien durchaus vierstellige Notierungen bei der Tesla-Aktie in Zukunft durchaus möglich. Die Bewertung impliziere aber viel Zukunftsfantasie. Nur stärkere Rücksetzer würden einen Neueinstieg rechtfertigen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX).Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: