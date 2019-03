XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,09 EUR +0,57% (21.03.2019, 15:40)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

270,77 USD -1,03% (21.03.2019, 15:49)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Endlich komme das Model 3 in großen Stückzahlen nach Europa. Besonders begehrt seien Elektroautos weiterhin in Norwegen, dem Land mit einer der weltweit höchsten staatlichen Förderung. Entsprechend massiv die Anzahl der dortigen Tesla-Fans. Es brumme: In einem Monat seien bereits rund 3.000 Tesla-Fahrzeuge registriert worden, die meisten davon seien das Model 3 - ein neuer Rekord.Auch die große norwegische Zeitung Dagbladet melde: "Es besteht kein Zweifel, dass ein besonderes Interesse an dem neuen Model 3 besteht." Doch die Head im Online-Auftritt bestehe aus dem großen Wort "Klagestorm" (Flut an Beschwerden). Der Bestell-Druck habe dazu geführt, dass Kunden, die sich mit Tesla in Verbindung würden setzen wollen, weder telefonisch noch per E-Mail eine Antwort erhalten würden. Manche seien stundenlang in der Warteschleife hängen geblieben, bei anderen sei auf eine bereits volle Voicebox verwiesen worden. Es habe nicht nur Fragen zur Qualität der Autos gegeben, sondern auch eigentlich leicht zu beantwortende Fragen zur Anmeldung der Fahrzeuge - doch die Tesla-Infrastruktur sei bislang mit dem Ansturm überfordert.Dass große norwegische Zeitungen dieses Thema aufgreifen würden, sollte eine Warnung für Elon Musk sein, den Abbau von Personal und Sparmaßnahmen nicht zu überreizen, da sonst das größte Asset von Tesla, die Marke, leide. Auch in Deutschland habe zuletzt Tesla-Fahrer Dirk Henningsen vom E-Auto-Vlog gemahnt: Tesla müsse sich unbedingt ändern, um keine treuen Fans zu verlieren.Tesla werde auch dieses Mal den Ansturm bewältigen, doch große Player wie Apple oder Amazon würden wohl nur eines Tages bei Tesla zugreifen, wenn neben dem Know-how eine glänzende und wertvolle Auto-Marke einverleibt werden könne. (Analyse vom 21.03.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,00 EUR -0,24% (21.03.2019, 16:05)