XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

917,30 EUR -1,18% (14.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

985,00 USD -3,66% (14.04.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei den Autobauern sei es zuletzt ordentlich zur Sache gegangen. Die weitere Verschärfung des Ukraine-Kriegs habe für teils heftige Ausschläge bei den Aktien der Autohersteller gesorgt. Außerdem würden Probleme mit den globalen Lieferketten belasten.Angetrieben von der neuen Hoffnung, dass China die Corona-Beschränkungen lockere und damit die Fabriken ihre Arbeit wieder aufnehmen würden, habe die Tesla-Aktie am Mittwoch um 3,6% zugelegt und habe damit die zuletzt unterschrittene 1.000-USD-Marke zurückerobern können. Es sei aber noch zu früh, schon von einem Rebound zu sprechen. Die Gegenbewegung am Mittwoch habe unter schwachem Handelsvolumen stattgefunden. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer sei daher aktuell noch hoch. Erst wenn der Titel das Gap zwischen 1.021 und 1.053 USD schließe, stünden die Chancen auf einen Angriff auf das Rekordhoch gut.Bei Tesla sollten Trader vorerst noch auf weitere Impulse warten. Langfristanleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 800 Euro beachten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:909,70 EUR -3,22% (14.04.2022, 22:26)