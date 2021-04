ISIN Tesla-Aktie:

Tesla Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Neuer Rekord - AktienanalyseBereits vor wenigen Wochen hat Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Quartal veröffentlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach seien knapp 185.000 Fahrzeuge ausgeliefert und gut 180.000 Autos produziert worden. Beide Werte würden einen neuen Rekord und nochmal eine kleine Steigerung zu den ohnehin schon guten Werten des vierten Quartals 2020 bedeuten. Analysten hätten nur mit 168.000 Auslieferungen gerechnet. Der Hauptgrund für die weitaus besser als erwarteten Zahlen sei die starke Nachfrage nach dem Model Y in China. Offenbar ziehe auch die Nachfrage nach den neuen Versionen von Model S und X an. Hier sei der E-Auto-Konzern dabei, die neuen Produktionslinien hochzufahren. Angesichts der guten Absatzzahlen sei es wenig überraschend, dass Tesla nun gute Geschäftszahlen für die Monate Januar bis März habe folgen lassen. Demnach seien die Erlöse um satte 74 Prozent auf 10,4 Mrd. Dollar geklettert. Tesla habe zudem bereits das siebte Vierteljahr mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft.Ein wichtiger Faktor sei jedoch abermals der Handel mit Abgaszertifikaten gewesen, die andere Autobauer benötigen würden, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern. Im ersten Quartal habe Tesla damit 518 Mio. Dollar umgesetzt. Weitere Gewinne habe der Teilverkauf der Kryptowährung Bitcoin gebracht. Sicherlich: Tesla habe einmal mehr abgeliefert, dennoch hätten die Zahlen nicht ausgereicht, um der Aktie frische Impulse zu verleihen. Kein Wunder: Die Bewertung sei mit fast 700 Mrd. Dollar absurd.Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie im Januar bei 900 Dollar ihren Höchststand erst einmal gesehen hat, ist hoch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:578,50 EUR +1,08% (29.04.2021, 11:35)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:578,90 EUR +0,36% (29.04.2021, 11:21)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:694,40 USD -1,47% (28.04.2021, 22:00)