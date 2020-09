Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Kaum ein Thema polarisiere derzeit mehr bei Anlegern: Sei der enorme Kursrücksetzer bei der Tesla-Aktie nur eine Korrektur oder sei der Höhenflug nun endgültig vorbei?Nachdem schlechte Nachrichten den US-Titel unter Druck gesetzt hätten, sei der Wert innerhalb von sieben Tagen um 35 Prozent gefallen. An der doppelten Unterstützung bei 337 Dollar habe jedoch der Fall gestoppt. An dieser Marke würden die 50-Tage-Linie und eine horizontale Widerstandslinie verlaufen.Charttechnisch sehe es gerade danach aus, dass die Tesla-Aktie die Kurslücke vom Wochenbeginn zwischen 356 und 418 Dollar schließen werde. Generiere der Stochastik-Indikator heute ein Kaufsignal, indem er den stark überverkauften Bereich (0 bis 20 Prozent) verlasse, könnte das den Titel weiter beflügeln.Mutige Trader können momentan auf einen Gap-Close spekulieren, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Für konservative Anleger dränge sich hingegen noch kein Neueinstieg auf. Die kurzfristigen Kaufimpulse würden noch keinen nachhaltigen Aufwärtstrend garantieren. (Analyse vom 11.09.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:310,75 EUR -1,11% (11.09.2020, 16:05)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:315,00 EUR -3,58% (11.09.2020, 15:51)