Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

290,00 EUR +1,08% (26.11.2018, 11:33)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

325,83 USD (23.11.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach Aussagen des CEOs habe Tesla zu Beginn des Jahres knapp vor der Insolvenz gestanden. Arbeitstage von 22 Stunden seien für Elon Musk keine Seltenheit gewesen. Wie er es doch geschafft habe, Tesla vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren und warum er in den nächsten sieben Jahren auf den Mars ziehen möchte, habe er in einem Interview erklärt."Das Unternehmen hat wie verrückt Geld verbrannt", so Musk in einem Interview mit "Axios", welches am Sonntag ausgestrahlt worden sei. Es hätte zu Jahresbeginn binnen weniger Wochen pleitegehen können. Tesla habe während der Einführung der Produktion des Model 3 mit erheblichen Schwierigkeiten gekämpft. "Hätten wir die Probleme nicht in einer sehr kurzen Zeit lösen können, wären wir wahrscheinlich gestorben. Und es war extrem schwer, diese zu lösen."Der Milliardär habe diese Tage ausschließlich in der Firma verbracht. Er habe 22 Stunden täglich gearbeitet und im Büro geschlafen. Als eine "sehr schmerzhafte Zeit" beschreibe er seine Erfahrung. "Es schadet meinem Herzen und meinem Gehirn. Es tut einfach weh. Ich würde es niemandem empfehlen. Aber hätte ich es nicht getan, ist es gut möglich, dass Tesla nun pleite wäre."In dieser Zeit habe Musks Gesundheits- und Geisteszustand den Anlegern Sorgen gemacht. Vor allem der Interviewauftritt mit einem Zug an einem Joint komme einem hierbei ins Gedächtnis. Auch in dem jetzt ausgestrahlten Interview wirke Elon Musk sehr erschöpft und die Aussage, dass er sich vorstellen könne, in den kommenden sieben Jahren auf den Mars zu ziehen, sollte langfristigen Anlegern nicht gefallen. Musk sehe in der Besiedlung des Mars die einzige Chance, das Überleben der Menschheit zu sichern. Zu einfach könnte seiner Meinung nach eine globale Katastrophe oder ein Krieg alle Menschen auslöschen.Jan Heusinger von "Der Aktionär" meint: Bei der Tesla-Aktie besser an der Seitenlinie abwarten. (Analyse vom 26.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:290,64 EUR +0,03% (26.11.2018, 11:18)