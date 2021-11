Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe einen weiteren Teil seiner Tesla-Aktien veräußert. Damit lasse der Tesla-Chef seinen Worten einmal mehr Taten folgen. Anfang November habe sich Musk durch das Ergebnis einer Twitter-Umfrage dazu verpflichtet, einen zehnprozentigen Anteil seiner Tesla-Position abzustoßen. An der NASDAQ habe die Tesla-Aktie derweil um die Nulllinie gependelt.Laut Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC habe der Tesla-Chef zuletzt weitere rund 934.000 Aktien im Wert von rund 1,05 Milliarden Dollar verkauft. Mit vorangegangenen Verkäufen habe sich Musk damit kumuliert inzwischen von 9,2 Millionen Tesla-Aktien im Wert von ungefähr 9,9 Milliarden Dollar (rund 8,8 Milliarden Euro) getrennt.Durch die Maßnahme wolle der Starunternehmer mehr Steuern zahlen. Hintergrund: Als mit Abstand reichster Mensch der Welt habe sich der 50-Jährige zuletzt verstärkt mit Forderungen konfrontiert gesehen, mehr zur Lösung der Probleme der Welt beizutragen und mehr Steuern zu zahlen. Der Reichtum des Tesla-Chefs basiere jedoch weitgehend auf Aktienbeteiligungen, die erst bei einem Verkauf besteuert würden.In der Folge habe Musk seine Twitter-Follower darüber abstimmen lassen, ob der der Aufforderung nach höheren Steuerzahlungen durch den Verkauf von zehn Prozent seiner Tesla-Aktien nachkommen solle. 58 Prozent der Twitter-Nutzer hätten dies bejaht.An der Börse hätten die Musk-Verkäufe keine Reaktion bei den Anlegern hervorgerufen. Nach einem leicht schwächeren Handelsstart habe die Tesla-Aktie zuletzt mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 1.115 Dollar um die Nulllinie gependelt.Für den "Aktionär" ist die Tesla-Aktie, die seit der Empfehlung vom Herbst 2020 rund 175 Prozent im Plus liegt, eine Halte-Position, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 24.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link