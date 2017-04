Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

279,77 EUR -0,32% (07.04.2017, 15:14)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

298,70 USD +1,25% (06.04.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (07.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Überzeugendes Geschäftsmodell - AktienanalyseDen Vorstandsvorsitzenden von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), Elon Musk, sehen viele als Pionier der Automobilbranche an, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Bis heute sei der Name des Unternehmens eng mit den Begriffen Innovationen und Fortschritt verknüpft. Mit dem Tesla Model S habe das Unternehmen eines der ersten Elektroautos in der Premium Luxus Klasse präsentiert, das breites Interesse und Anerkennung genossen habe. Für 2017 habe sich das Unternehmen mit dem Tesla Model 3 den Einstieg in den Massenmarkt vorgenommen und erhoffe sich - laut Elon Musk dadurch bis 2018 die Jahresproduktion auf 500.000 Autos zu erhöhen.Kritiker hingegen sähen die Vorstellungen, dass Tesla diese Ziele erreiche, als unrealistisch an, da das Unternehmen auf die Beta-Phase für das Tesla Model 3 komplett verzichten möchte. Mögliche Schwierigkeiten könnten hierbei sein, dass Produktionsfehler erst nach Markteinführung aufgedeckt würden und es somit zu Rückrufen und folglich auch Imageverlusten kommen könnte.Vergleiche man das Unternehmen mit anderen Autobauern, verkaufe Tesla derzeit weniger elektrisch betriebene Fahrzeuge als die Konkurrenz. BMW beispielsweise sei im Jahr 2016 auf circa 100.000 Elektroautos gekommen - Tesla hingegen nur auf 80.000. Gemessen an der Marktkapitalisierung sei die gegenwärtige Differenz zwischen BMW und Tesla Motors verhältnismäßig klein (USD 56 Mrd. zu USD 47 Mrd.), wenn man bedenke, dass BMW jährlich über zwei Millionen Fahrzeuge verkaufe.Investoren seien nach wie vor vom Geschäftsmodell des Unternehmens überzeugt - jüngstes Beispiel hierfür repräsentiere das chinesische Internetunternehmen Tencent, welches schon in der Vergangenheit in autonome Fahrzeugtechnik investiert habe. Tesla stehe somit frisches Kapital in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar zur Verfügung. Zudem habe Tesla im vergangenen Monat zusätzliche Investoren für sich gewinnen können, was sich in Form der Ausgabe einer Anleihe sowie dem Verkauf weiterer Aktien widergespiegelt habe. Der Kurs der Tesla Motors-Aktie liege aktuell bei USD 298,70 (Stand: 07.04.2017). Die weitere Entwicklung bei Tesla bleibe jedoch abzuwarten.Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:279,80 EUR -1,11% (07.04.2017, 15:02)